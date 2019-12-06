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Пушилин воспротивился созданию «муниципальной стражи» на Донбассе

06 декабря 2019, 13:10

Пушилин воспротивился созданию «муниципальной стражи» на Донбассе

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин выступил против создания «муниципальной стражи» на Донбассе, передает сепаратистский ресурс «ДАН».

По словам Пушилина, на подконтрольной группировке территории «полноценно работают правоохранительные органы» и они не нуждаются в указаниях Зеленского.

Ранее Еспресо.TV со ссылкой на источник сообщило, что президент Владимир Зеленский намерен на переговорах в «нормандском формате» предложить создать так называемую муниципальную стражу на Донбассе. Предполагается, что в нее войдут украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и представители группировок «ДНР» и «ЛНР», которые не участвовали в боевых действиях.

В Кремле пока не комментируют идею о «муниципальной страже».

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Денис Пушилин

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