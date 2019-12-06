Черновол записала видео с призывом выйти на Майдан. В конце она берет автомат в руки

Бывший народный депутат Татьяна Черновол в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором призывает выйти на Майдан Независимости в Киеве перед встречей «нормандской четверки».



«Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет», — сказала она.



После этого Черновол берет в руки автомат и заряжает его.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Главы трех партий — «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию, чтобы призвать власть не нарушать «красные линии» на встрече лидеров «нормандской четверки».



В провластной фракции «Слуга народа» не видят повода для собраний на Майдане перед «нормандской» встречей.



Перед саммитом бывший президент Петр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому не оставаться с президентом России один на один и не поддаваться на его «КГБ-шные манипуляции».