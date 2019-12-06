Меркель запланировала двусторонние переговоры с Зеленским и Путиным в Париже. Общая встреча продлится три часа

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках «нормандского саммита» в Париже запланировала двусторонние встречи с президентами Украины и России. Об этом сообщает «Европейская правда», со ссылкой на заявление заместителя спикера немецкого правительства Ульрике Деммер.



По ее словам, на 15:00 у Меркель запланированы двусторонние встречи. Сначала она поговорит с Путиным, а затем - с Зеленским, после чего состоится совместная рабочая сессия с участием четырех лидеров.



«В результате встречи на высшем уровне федеральное правительство надеется на новый толчок для мирного процесса и договоренность о следующих шагах», — отметила Деммер.



«Укринформ» со ссылкой на Деммер передает, что общая встреча четырех лидеров продлится три часа. «Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00 [17:00 по Киеву]. Общая конференция запланирована на 19:00», — сказала она.



Также о двухсторонних встречах Путина с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель и президентом Украины Зеленским во время «нормандского саммита» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.