Опрос: Почти 73% украинцев - за компромиссы ради мира на Донбассе

72,9% украинцев считают, что ради мира на Донбассе стоит соглашаться на компромиссы.

Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, 58,5% ответили, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

14,4% считают необходимым соглашаться на какие-либо компромиссы с кем угодно и о чем угодно.

15,8% уверены, что мир на Донбассе можно установить только с позиции силы, когда одна из сторон победит.

11,3% затруднились ответить.



Относительно того, какие компромиссы респонденты считают приемлемыми для прекращения войны на Донбассе, то предоставление и закрепление в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донбасса 29,9% считают приемлемым, 53,2% — неприемлемым, 16,9% — затруднились ответить.



Кроме того, отвечая на вопрос, каким путем можно достичь мира на Донбассе, 28,9% респондентов ответили, что путем международного дипломатического давления на Россию, усилением режима санкций и применением международных правовых механизмов, 21,3% — через усиление экономических и военных мощностей Украины, 17,7% — путем переговоров с Москвой, соглашаясь на автономию Донбасса и забывая о Крыме, 13,4% — путем переговоров с местными политиками, определяя «ЛДНР» как легитимные государственные образования.

18,7% затруднились ответить.



В то же время 32,3% считают, что для восстановления мира на Донбассе необходимо заставить Россию прекратить вмешательство в конфликт на Донбассе, 32,1% — для этого необходимо успешное возобновление нормальной жизни на контролируемой территории Донбасса.



Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года. В целом опрошен 2041 респондент во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.