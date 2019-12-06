СБУ сообщила о подозрении крымчанину из «Единой России»

Служба безопасности в АР Крым с дислокацией в Херсоне сообщила о подозрении члену «Севастопольского регионального политсовета «Единой России» Игорю Кучерявому в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, подозреваемый в марте 2014 года был участником организации «Автоканал Севастополя», которая через каналы связи координировала работу «самообороновцев», а также причастен к организации и обеспечению работы блокпостов в Севастополе, наблюдению за отдельными воинскими частями Украины и участками, где происходило голосование на так называемом «общекрымском референдуме».



Прокуратура АР Крым готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.



4 декабря на административной границе с аннексированным полуостровом Крым контрразведчики СБУ задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии «Единя Россия» Игоря Кучерявого.