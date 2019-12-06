Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики пока не выдали тело одного из погибших сотрудников СБУ на Донбассе

06 декабря 2019, 19:12

Боевики пока не выдали тело одного из погибших сотрудников СБУ на Донбассе

Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины «Альфа» Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

«По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне"», - говорится в сообщении.

Украинская сторона согласилась на все выдвинутые «ДНР» условия, однако тело Каплунова до сих пор не вернули. Переговоры продолжаются.

1 декабря во время выполнения боевой задачи на Донбассе погибли два сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Волочаеву и Каплунову звания Герой Украины (посмертно).

ТЕГИ

Организации
СБУ ДНР

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:40
«ЛНР» закрывает пункт пропуска в РФ накануне «нормандского саммита»
15:33
В «ДНР» забрали «мандат» у «депутата», который критиковал Пушилина
14:04
«ДНР» лишила свободы жителя Донецка на 17 лет по обвинению в «шпионаже»
13:10
Пушилин воспротивился созданию «муниципальной стражи» на Донбассе
21:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:00
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
10:03
В Донецк и Луганск прибыл очередной «гумконвой» России
09:26
В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:40
«ДНР» задолжала зарплату железнодорожникам
12:28
В «ДНР» признали проблему задержек на блокпостах
11:03
В Донецке могут закрыть «академию», которую создали при Захарченко
10:00
КПВВ «Гнутово» 5 декабря работать не будет
09:30
Участнику «народной милиции ЛНР» заочно сообщено о подозрении
23:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
19:49
В субботу ОБСЕ должна проверить последний этап разведения сил у Петровского
19:43
На Донбассе днем был ранен украинский военный
19:12
Боевики пока не выдали тело одного из погибших сотрудников СБУ на Донбассе
19:05
Дело о гибели волонтера в Бахмуте переквалифицировано
18:25
Лавров: В Кремле хотят услышать от Зеленского, как он видит продвижение вперед
17:54
Правительство компенсирует 40,2 млн гривен за разрушенное жилье на Донбассе
17:26
СБУ сообщила о подозрении крымчанину из «Единой России»
17:04
В ОБСЕ заявили о необходимости «восстановления мостов» между РФ и Украиной
16:30
Большинство украинцев считают, что неподконтрольный Донбасс должен вернуться на прежних условиях
16:17
В ОБСЕ назвали урегулирование конфликта на Донбассе приоритетом на 2020 год
15:40
«ЛНР» закрывает пункт пропуска в РФ накануне «нормандского саммита»
15:33
В «ДНР» забрали «мандат» у «депутата», который критиковал Пушилина
15:14
Опрос: Почти 73% украинцев - за компромиссы с Россией и «ЛДНР» ради мира на Донбассе
14:38
Меркель запланировала двусторонние переговоры с Зеленским и Путиным в Париже. Общая встреча продлится три часа
14:30
Черновол записала видео с призывом выйти на Майдан. В конце она берет автомат в руки
все новости
ВИДЕО
Зеленский на Донбассе: ВСУ были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий
06 декабря, 13:29
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
05 декабря, 17:00
Киев предлагает заменить представителей ОРДЛО на переговорах в Минске
05 декабря, 13:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция