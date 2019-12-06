Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 6 декабря.

Политика

Президент Владимир Зеленский намерен на саммите в «нормандском формате» в Париже предложить идею создания муниципальной стражи на Донбассе, сообщает Еспресо.TV. В Кремле не комментируют данную информацию, ссылаясь на то, что узнали о ней недавно.



Россия ожидает, что «нормандский» саммит в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, благодаря которым можно будет урегулировать ситуацию на Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости политических шагов ради восстановления мостов между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в сотрудничестве с украинской спецслужбой.



Общество



«ЛНР» закроет подконтрольный ей пункт пропуска «Должанский» на границе с РФ в день проведения саммита «нормандской четверки».



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