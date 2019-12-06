На Донбассе днем был ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил боевую травму вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.



Всего с начала текучих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.



Стрельба велась из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Участки разведения сил и средств под обстрелы не попали, отмечают в штабе.