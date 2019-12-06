В субботу ОБСЕ должна проверить последний этап разведения сил у Петровского

На участке разведения сил и средств в районе Петровского (Донецкая область) завершился процесс демонтажа фортификационных сооружений. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил на странице в Facebook.



«Всего было изъято 244 взрывоопасных предмета. Кроме того, демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений», - говорится в сообщении.



В штабе ООС также сообщили, что в субботу, 7 декабря, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приступит к верификации результатов завершения разведения сил и средств.

Зеркальное разведение войск в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.



20 ноября ОБСЕ получила сообщения об окончании разминирования от обеих сторон.



22 ноября украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений на участке раведения у Петровского и Богдановки.