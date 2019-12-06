Зеленскому не нравится, что Донецк и Луганск называют «ОРДЛО»

Президент Владимир Зеленский признался, что ему не нравится формулировка «ОРДЛО» (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Ведущий Савик Шустер отметил, что ему «очень не нравится, когда говорят ОРДЛО».

«И мне», — согласился Зеленский.

«Друзья мои, мы говори о двух областных столицах — это Донецк и Луганск. Вот я, если бы представил, например, что Италия теряет Турин и Генуя то... Это не ОРДЛО — это серьезно», — подчеркнул Шустер, который является гражданином Италии.

Зеленский добавил: «Временно оккупированный Донецк и временно оккупированный Луганск. Давайте поставим точку».

Термин «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО) был записан в Минских соглашениях.