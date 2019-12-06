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За три дня украинцы подали почти 10 тысяч заявлений на получение кредитного жилья

06 декабря 2019, 22:54

За три дня украинцы подали почти 10 тысяч заявлений на получение кредитного жилья

Региональные управления Держмолодьжитла по всей Украине за три дня получили более 9,6 тысяч заявлений на получение кредита для участников АТО/ООС и переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВет). Больше всего желающих получить кредит с 3% годовых на 20 лет оказалось в Киеве (более 3,5 тысяч заявлений).

В целом по стране от участников АТО/ООС поступило более 3,1 тысяч заявлений, от внутренне перемещенных лиц - более 6,5 тысяч.

Обработка полученной информации и внесение данных об участниках программы в реестр продлится до следующей недели.

Первый заместитель главы МинВет Антон Колумбет сообщил, что на процедуру подачи электронных заявлений было выделено всего 3 дня потому, что «средства на программу нашлись буквально на одном из последних заседаний правительства в результате перераспределения и до конца года нужно их использовать».

В текущем этом году на программу льготного кредитования предусмотрено 200 миллионов гривен.

100 миллионов гривен будет направлено для предоставления кредитов переселенцам и 100 миллионов гривен для кредитования участников АТО/ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых.

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