Вакарчук призвал поддержать Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал поддержать президента Владимира Зеленского перед встречей в «нормандском формате». Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



«На встрече в Париже напротив президента Зеленского будет сидеть три человека... То есть там будет один враг и два партнера Украины. Но там не будет ни одного друга. Поэтому сегодня наша задача — не политизировать процесс "Нормандии", а еще раз сказать президенту, что мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях. Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним», — заявил нардеп.



По его словам, выход людей на Майдан, инициированный тремя партиями, является проявлением гражданской позиции, а не акцией протеста и состоится накануне саммита «нормандской четверки» 8 декабря.

Лидеры трех партий — «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию, чтобы призвать власть не нарушать «красные линии» на встрече лидеров «нормандской четверки».



Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.