Боевики передали украинской стороне тело погибшего сотрудника СБУ

Боевики «ДНР» передали украинской стороне тело сотрудника Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова. Об этом сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.



«Слава Богу Украине удалось вернуть родным тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне"», — написала она в Facebook.

1 декабря во время выполнения боевой задачи на Донбассе погибли два сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.



3 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Волочаеву и Каплунову звания Герой Украины (посмертно).