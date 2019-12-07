В РФ назвали невозможным прекращение транзита газа через Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о невозможности прекращения транзита газа через Украину из-за заботы об интересах европейских и украинских потребителях. Об этом передает ТАСС.



«Это [прекращение поставок] невозможно по другой причине (не касающейся темы реверса газа — прим. ТАСС). Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать», — сказал Медведев в интервью телепрограмме «Вести в субботу».



На вопрос, может ли РФ запретить европейским партнерам реверс газа в Украину, Медведев ответил, что «это довольно сложно с точки зрения технологического контроля».



Он также отметил, что Киев сейчас активно внедряет у себя европейское законодательство в газовой сфере, что абсолютно устраивает Москву.



Премьер РФ также добавил, что Украина сможет получать российский газ напрямую по более низкой цене, если стороны придут к обоюдовыгодному решению.

