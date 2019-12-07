В офис Гаагского трибунала передали факты о казнях военных на Донбассе

В Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) переданы факты о внесудебных казнях и исчезновениях пленных украинских военных во время боев за Дебальцево и Иловайск. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.



В обращении УХСПЧ и Генеральной прокуратуры сообщается о фактах внесудебных казней военных ВСУ боевиками «Области войска Донского» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.



В обращении приведены фото- и видеодоказательства, показания очевидцев убийств пленных и документы, подтверждающие смерть военных в плену. Кроме этого, правозащитники с прокурором ГПУ Гюндузом Мамедовым привели факты привлечения России в конфликт.



Адвокат УХСПЧ Максим Тимочко также указал на необходимость ратификации Украиной Римского статута о привлечении к ответственности виновных в нарушении международного права во время войны.



«Для меня выглядит абсурдной ситуация, когда украинские политики произносят пафосные речи о привлечении Владимира Путина к уголовной ответственности, а с другой стороны выступают против ратификации Римского Устава, распространяя мифы и откровенную чушь про международное правосудие. Мы будем и дальше настаивать на необходимости ратификации», — отметил он.



Это не первое обращение Украины в МУС из-за событий на Донбассе. Предыдущие касались фактов военных преступлений и преступлений против человечности лидерами группировки «ДНР» Игорем Гиркиным, Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.