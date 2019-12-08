На Донбассе погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



Украинская сторона зафиксировала 10 обстрелов. Отмечается, что при этом противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Широкино, Павлополь, Майорск, Новолуганское, Золотое, Зализне и Луганское.



«С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в пресс-центре ООС.