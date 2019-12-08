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Глава МИД Германии требует от Москвы идти навстречу Украине

08 декабря 2019, 11:35

Глава МИД Германии требует от Москвы идти навстречу Украине

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас потребовал от Кремля большей готовности идти навстречу Киеву. Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

По словам немецкого министра, после нескольких лет застоя президент Украины Владимир Зеленский проявил смелость сделать в отношениях с РФ первые шаги «со всеми внутриполитическими рисками и побочными эффектами».

По его мнению, Москва теперь также должна показать, что дальнейшие договоренности возможны. Впрочем, Маас добавил, что для этого нужно сделать еще много дипломатических усилий и иметь терпение.

«Вместе с Францией мы также должны повлиять на Россию... В понедельник, в первую очередь, речь пойдет о том, чтобы почти ежедневному проливанию крови на европейской земле наконец был положен конец», — подчеркнул немецкий министр.

Встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже. Это первая подобная встреча с осени 2016 года.

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