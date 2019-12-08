Разумков: На встрече в «нормандском формате» будут соблюдены «красные линии»

В ходе переговоров лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ) будут соблюдены все «красные линии», а результатом переговоров станет возвращение ныне неподконтрольных правительству территорий под юрисдикцию государства. Об председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на своей странице в соцсети Facebook.



«Завтра состоятся переговоры в "нормандском формате" и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории — возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины», — написал Разумков.

9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.



Парламентские фракции «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» в Верховной Раде призвали неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на акцию в центре Киева с требованием не допустить сдачи национальных интересов в ходе парижской встречи. Позже появилась информация, что вече «Красные линии» пройдет на Майдане Независимости и начнется в 13:00.