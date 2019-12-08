Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пресс-секретарь Зеленского: Ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования

08 декабря 2019, 13:20

Пресс-секретарь Зеленского: Ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования

Украинцам не стоит ожидать окончания конфликта в Донбассе сразу после «нормандского саммита», он может принести «послевкусие разочарования». Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленского Юлия Мендель.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала она.

Пресс-секретарь президента отметила, что встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже — это реальная возможность для прекращения огня на Донбассе.

«Помните фразу: "Пока говорят дипломаты — пушки молчат"? Нормандская встреча 9 декабря — это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует», — резюмировала Мендель.

Пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что проведение саммита в Париже в «нормандском формате» — это «одна из побед в достижении мира».

Встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Зеленский созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед «нормандским саммитом». Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на закрытом заседании был согласован сценарий реинтеграции Донбасса.

ТЕГИ

Люди
Юлия Мендель
Прочее
Нормандский формат
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:24
Зеленскому не нравится, что Донецк и Луганск называют «ОРДЛО»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:40
«ЛНР» закрывает пункт пропуска в РФ накануне «нормандского саммита»
15:33
В «ДНР» забрали «мандат» у «депутата», который критиковал Пушилина
14:04
«ДНР» лишила свободы жителя Донецка на 17 лет по обвинению в «шпионаже»
13:10
Пушилин воспротивился созданию «муниципальной стражи» на Донбассе
21:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:00
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
10:03
В Донецк и Луганск прибыл очередной «гумконвой» России
09:26
В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:40
«ДНР» задолжала зарплату железнодорожникам
12:28
В «ДНР» признали проблему задержек на блокпостах
11:03
В Донецке могут закрыть «академию», которую создали при Захарченко
10:00
КПВВ «Гнутово» 5 декабря работать не будет
все новости
15:05
ОБСЕ получила уведомления от обеих сторон о демонтаже фортификаций на участке разведения у Петровского
13:38
На Майдане Независимости в Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»
13:20
Пресс-секретарь Зеленского: Ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования
12:42
Разумков: На встрече в «нормандском формате» будут соблюдены «красные линии»
11:35
Глава МИД Германии требует от Москвы идти навстречу Украине
10:33
Нормандская встреча: Последний шанс вернуть Донецк и Луганск? ►
09:41
МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины
09:13
На Донбассе погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения
17:42
СМИ: Директор донецкого филиала «Укрзализныци» уволен из-за мошенничества
17:14
СМИ: Лавров переговорит с Помпео после саммита в «нормандском формате»
16:22
СНБО: Украина готова к любым результатам встречи в «нормандском формате»
15:42
В офис Гаагского трибунала передали факты о казнях военных на Донбассе
14:41
СНБО утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса
13:21
В РФ назвали невозможным прекращение транзита газа через Украину
13:06
РФ увеличит число пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса
все новости
ВИДЕО
На Майдане Независимости в Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»
08 декабря, 13:38
Нормандская встреча: Последний шанс вернуть Донецк и Луганск? ►
08 декабря, 10:33
Зеленский на Донбассе: ВСУ были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий
06 декабря, 13:29
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция