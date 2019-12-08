Пресс-секретарь Зеленского: Ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования

Украинцам не стоит ожидать окончания конфликта в Донбассе сразу после «нормандского саммита», он может принести «послевкусие разочарования». Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленского Юлия Мендель.



«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала она.



Пресс-секретарь президента отметила, что встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже — это реальная возможность для прекращения огня на Донбассе.



«Помните фразу: "Пока говорят дипломаты — пушки молчат"? Нормандская встреча 9 декабря — это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует», — резюмировала Мендель.



Пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что проведение саммита в Париже в «нормандском формате» — это «одна из побед в достижении мира».



Встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Зеленский созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед «нормандским саммитом». Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на закрытом заседании был согласован сценарий реинтеграции Донбасса.