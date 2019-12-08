ОБСЕ получила уведомления от обеих сторон о демонтаже фортификаций на участке разведения у Петровского

Специальная мониторинговая миссией (СММ) ОБСЕ получила уведомления от украинской стороны и боевиков о завершении демонтажа фортификаций и других объектов военного назначения на участке разведения у Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.



«6 декабря Миссия получила вербальную ноту от Министерства иностранных дел Украины о завершении демонтажа фортификационных сооружений, других объектов военного назначения и невзрывных заграждений на участке разведения в районе Петровского», - говорится в отчете.



5 декабря СММ получила такое же письмо от вооруженных формирований в Донецкой области.



В миссии подчеркнули, что будут продолжать осуществлять мониторинг и предоставлять отчеты о развитии ситуации на участке разведения.