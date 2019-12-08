Донбасс. Итоги недели 2 – 8 декабря

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 2 - 8 декабря.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил об утверждении одного из запланированных ранее пяти сценариев реинтеграции неподконтрольной части Донбасса.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.



В Кремле заявили, что участники саммита в «нормандском формате» могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ.



Россия ожидает, что «нормандский» саммит в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, благодаря которым можно будет урегулировать ситуацию на Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести местные выборы на всей территории Донбасса, том числе и неподконтрольной, одновременно со всей Украиной осенью 2020 года.



Кроме этого, украинский президент считает, что завершение военных действий на Донбассе и возвращение неподконтрольных территорий невозможно без диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.



Украинская сторона выступает за пересмотр состава представителей отдельных районов Донбасса на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы.



Киев не отказывается от «плана Б» - изоляции неподконтрольной части Донбасса в случае провала переговоров в «нормандском формате», заявил помощник президента Андрей Ермак.



Ермак заявил также, что команда президента готова изменить Конституцию по итогам саммита в «нормандском формате», но это ограничится вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.



5 и 6 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила уведомления от украинской стороны и боевиков о завершении демонтажа фортификаций и других объектов военного назначения на участке разведения у Петровского.



Политика



Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о расширении «нормандского формата» переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. В МИД РФ опровергли данную информацию.



Прокуратура Нидерландов заявила об отказе России арестовать и выдать голландскому следствию бывшего боевика «ДНР» Владимира Цемаха, который является подозреваемым по делу о сбитии «Боинга» рейса MH17.



Служба безопасности Украины объявила Цемаха в розыск.



Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости политических шагов ради восстановления мостов между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом.



Швейцарская дипломат Хайди Грау заменит австрийского дипломата Мартина Сайдика на посту специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.



Экономика



В группировке «ДНР» хотят начать кредитовать железную дорогу для выплаты задолженности по зарплате.



РФ выделила более 144 млн рублей для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в сотрудничестве с украинской спецслужбой.



Общество



Глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что подконтрольные группировке СМИ не отображают «реальной обстановки». По его словам, сейчас группировка не нуждается в «четко выстроенной информационной составляющей».



В Луганск и Донецк прибыл 94-й «гуманитарный конвой» из России. Украинская сторона неоднократно выступала с нотами протеста из-за невозможности получить полноценный доступ для осмотра содержимого «гумконвоев».



В «ДНР» заявили, что на подконтрольной группировке территории зарегистрировано почти 17 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом.



Группировка «ЛНР» закроет подконтрольный ей пункт пропуска «Должанский» на границе с РФ в день проведения саммита «нормандской четверки».



Боевики «ДНР» передали украинской стороне тело сотрудника Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова. Он погиб 1 декабря во время выполнения боевой задачи на Донбассе вместе с еще одним сотрудником спецподразделения Денисом Волочаевым.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на подконтрольной боевикам территории Донецкой области.



Россия аккредитовала подконтрольный «ЛНР» Луганский медицинский университет имени святителя Луки. Вуз сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.



Боевые действия



172 ребенка были ранены или убиты с начала военных действий на Донбассе, сообщили в ЮНИСЕФ. Всего, по данным фонда, с весны 2014 года вследствие конфликта пострадали 430 тысяч детей.



Украинский Хельсинский союз по правам человека и Генеральная прокуратура Украины передали в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) факты о внесудебных казнях и исчезновениях пленных украинских военных во время боев за Дебальцево и Иловайск.



За 10 месяцев текущего года вследствие военных действий на Донбассе погибли 18 гражданских лиц, сообщили в СММ ОБСЕ. 11 из них умерли в результате срабатывания взрывоопасных предметов.



Дайджест тв-еженедельников на Донбассе



«Донбасс сегодня»: Как разглядеть в сюжетах Кремлевских СМИ реальные планы, с которыми Путин отправится на встречу с Зеленским в Париж? // Украина-НАТО. Какое будущее ждет альянс и что делали украинцы в Лондоне, где прошел саммит. // Почему в Донецкой области перестали давать гранты малому и среднему бизнесу, вернется ли программа поддержки в следующем году?



«Донбасс Реалии»: Чем опасна первая встреча Зеленского и Путина? // Как российские военные занимаются мародерством? // Как Украина использует боевые вертолеты на Донбассе? // Жизнь в Донецке и Луганске глазами блоггеров.

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