Пристайко очертил позицию Украины на «нормандской» встрече

Министр иностранных дел Вадим Пристайко очертил основные позиции украинской стороны во время встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже. Об этом он написал в Twitter.



«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству — основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет», — отметил глава МИД.



По словам главы Пристайко, главная «красная линия», от которой не отступит украинская делегация — «международно признанная государственная граница Украины».

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция оппозиционных сил «Красные линии для Зеленского» перед встречей «нормандской четверки».



Офис президента обнародовал график Владимира Зеленского во время саммита в «нормандском формате». Перед началом встречи «нормандской четверки» Зеленский проведет встречу с лидерами Франции и Германии.