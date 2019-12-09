Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пристайко очертил позицию Украины на «нормандской» встрече

09 декабря 2019, 08:02

Пристайко очертил позицию Украины на «нормандской» встрече

Министр иностранных дел Вадим Пристайко очертил основные позиции украинской стороны во время встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже. Об этом он написал в Twitter.

«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству — основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет», — отметил глава МИД.

По словам главы Пристайко, главная «красная линия», от которой не отступит украинская делегация — «международно признанная государственная граница Украины».

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция оппозиционных сил «Красные линии для Зеленского» перед встречей «нормандской четверки».

Офис президента обнародовал график Владимира Зеленского во время саммита в «нормандском формате». Перед началом встречи «нормандской четверки» Зеленский проведет встречу с лидерами Франции и Германии.

ТЕГИ

Люди
Вадим Пристайко
Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:00
Донбасс. Итоги недели 2 – 8 декабря
22:24
Зеленскому не нравится, что Донецк и Луганск называют «ОРДЛО»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:40
«ЛНР» закрывает пункт пропуска в РФ накануне «нормандского саммита»
15:33
В «ДНР» забрали «мандат» у «депутата», который критиковал Пушилина
14:04
«ДНР» лишила свободы жителя Донецка на 17 лет по обвинению в «шпионаже»
13:10
Пушилин воспротивился созданию «муниципальной стражи» на Донбассе
21:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:00
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
10:03
В Донецк и Луганск прибыл очередной «гумконвой» России
09:26
В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:40
«ДНР» задолжала зарплату железнодорожникам
12:28
В «ДНР» признали проблему задержек на блокпостах
11:03
В Донецке могут закрыть «академию», которую создали при Захарченко
все новости
08:27
Под офисом Зеленского продолжается акция протеста перед «нормандским» саммитом. Палатки установили еще вечером
08:02
Пристайко очертил позицию Украины на «нормандской» встрече
20:10
«Динамо» проиграло «Заре» в премьер-лиге
19:48
У Зеленского обнародовали его график на «нормандском» саммите в Париже
19:00
Донбасс. Итоги недели 2 – 8 декабря
17:52
Литва призвала Россию выполнить свои обязательства в отношении Украины
16:50
Как врачи-волонтеры лечат людей в «серой зоне» Донбасса ►
16:12
Чешские исследователи нашли превышение тяжелых металлов на дне водоемов Мариуполя
15:05
ОБСЕ получила уведомления от обеих сторон о демонтаже фортификаций на участке разведения у Петровского
13:38
На Майдане Независимости в Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»
13:20
Пресс-секретарь Зеленского: Ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования
12:42
Разумков: На встрече в «нормандском формате» будут соблюдены «красные линии»
11:35
Глава МИД Германии требует от Москвы идти навстречу Украине
10:33
Нормандская встреча: Последний шанс вернуть Донецк и Луганск? ►
09:41
МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины
все новости
ВИДЕО
Как врачи-волонтеры лечат людей в «серой зоне» Донбасса ►
08 декабря, 16:50
На Майдане Независимости в Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»
08 декабря, 13:38
Нормандская встреча: Последний шанс вернуть Донецк и Луганск? ►
08 декабря, 10:33
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция