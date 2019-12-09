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Под офисом Зеленского продолжается акция протеста перед «нормандским» саммитом. Палатки установили еще вечером

09 декабря 2019, 08:27

Под офисом Зеленского продолжается акция протеста перед «нормандским» саммитом. Палатки установили еще вечером

В центре Киева возле здания Офиса президента на улице Банковой продолжается акция «Дозор на Банковой» с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов государства во время переговоров в «нормандском формате» в Париже.

Палатки несколько сотен протестующих установили еще вчера вечером. Участники акции переночивали под зданием Офиса президента.

Организаторами «Дозора на Банковой» выступили представители движения «Нет капитуляции». Под ОП есть палатки с символикой партий «Свобода», «Демократична сокира», разных общественных организаций. Также присутсвуют представители партии «Национальный корпус».

Вчера вечером протестующим запрещали установить сцену, несмотря на то, что акция была согласована с властями. В итоге установку сцены все же удалось согласовать с правоохранителями.

Правительственный квартал охраняют бойцы спецподразделения Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обстановка в районе проведения акции спокойная.

Скриншот: НАШ / YouTube

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция оппозиционных сил «Красные линии для Зеленского» перед встречей «нормандской четверки».

Офис президента обнародовал график Владимира Зеленского во время саммита в «нормандском формате». Перед началом встречи «нормандской четверки» Зеленский проведет встречу с лидерами Франции и Германии.

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