Штаб зафиксировал 7 обстрелов на Донбассе, без потерь

В воскресенье, 8 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.



По информации штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики осуществили 4 обстрела, еще 3 обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».



С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе ООС.