ТАСС узнал, когда состоится двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже

Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — состоится сегодня в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Украина, Россия). Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Париже.



«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в нормандском формате и совместной пресс-конференции четырех лидеров», — отметил источник.



На встречу четырех лидеров в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа, добавил собеседник агентства.



Пресс-служба Кремля эту информацию пока не подтвердила. В свою очередь, представитель пресс-службы Елисейского дворца сообщил ТАСС, что администрация президента Франции не располагает информацией о встрече Путина и Зеленского и «этот вопрос следует адресовать пресс-службам двух стран».



Представители Офиса президента Украины информацию о личной встрече Зеленского с Путиным пока отказываются подтверждать или опровергать, сообщила корреспондент телеканала «НАШ» во время включения из Парижа.

9 декабря «нормандская четверка» соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Офис президента обнародовал график Владимира Зеленского во время саммита в «нормандском формате». Перед началом встречи «нормандской четверки» Зеленский проведет встречу с лидерами Франции и Германии.



В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция оппозиционных сил «Красные линии для Зеленского» перед встречей «нормандской четверки». Также несколько сотен активистов разбили палаточный городок под Офисом президента и провели ночь на Банковой.