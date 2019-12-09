В Украине и РФ прошли акции за мирное урегулирование ситуации на Донбассе

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве, а также российских городах Москва и Ижевск прошли акции за мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом говорится в пресс-срелизе, который поступил «Новостям Донбасса».



Участники требовали от властей Украины и РФ обеспечить безопасность жителей зоны разведения войск и включить в переговорный процесс представителей общественности, которые поддерживают мирную трансформацию конфликта — в частности, женские и правозащитные организации.



В Киеве активисты собрались под зданием Офиса президента.



«Мы выступаем против военного решения конфликта и разжигания ненависти к жителям неподконтрольной территории отдельными политиками. Установлению устойчивого мира может поспособствовать диалог» — отметили участники мероприятия.

Акция в Киеве

В России участие в акции принимали активисты Российского социалистического движения (РСД) и музыканты группы «Аркадий Коц». Они провели одиночные пикеты в Ижевске и у здания МИДа в Москве.



Участники российской акции отмечают, что «сам формат переговоров, при котором Россия не признает себя стороной конфликта, не способен привести к его справедливому и демократическому разрешению».

Пикеты в Ижевске

Группа «Аркадий Коц»

Сегодня в Париже после трехлетней паузы состоится саммит «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия).



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