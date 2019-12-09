В российском МИД подтвердили встречу Лаврова с Помпео после «нормандского» саммита

10 декабря в Вашингтоне состоится встреча госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщили в МИД РФ.



«В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений», — цитирует сообщение российского МИДа ТАСС.



По информации Госдепа, переговоры Лаврова и Помпео начнутся в 10:30 по местному времени (18:30 мск), а совместная пресс-конференция намечена на 13:15 по местному времени (21:15 мск).

Ранее американские чиновники на условиях анонимности сообщили Washington Post, что Помпео и Лавров обсудят контроль над вооружением, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.