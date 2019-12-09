«Коммерсант»: Путин в Париже не пойдет на пересмотр Минских соглашений

Президент России Владимир Путин собирается на встрече в «нормандском формате» 9 декабря жестко придерживаться прежних позиций и добиваться выполнения прошлых договоренностей относительно Донбасса. Об этом пишет российская газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах занимавшийся подготовкой к саммиту.



По его словам, позиция Москвы по поводу последовательности выполнения Минских соглашений — жесткая.



«Для них [украинской стороны] эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», — отметил собеседник издания.



Источник «Коммерсанта» уверен, что намерение Киева пересмотреть, отредактировать или как-то адаптировать, как выразился глава МИД Украины Вадим Пристайко, Минские соглашения, также не будет реализовано. По его словам, Париж и Берлин не раз говорили о том, что им нет альтернативы.



Газета также приводит слова главы «МИД» при группировке «ДНР» Натальи Никоноровой: «Есть ожидание, что Зеленскому три гаранта выполнения соглашений объяснят, что они не подлежат ревизии. Что нельзя поменять их логику, суть, очередность пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».



Никонорова отметила, что соглашения «одобрены Совбезом ООН, а лидеры, с которыми Зеленский встретится, — гаранты». Она настаивает, что все пункты Комплекса мер связаны между собой — и «пункты, касающиеся вопросов безопасности, должны коррелировать с политическими вопросами».

9 декабря «нормандская четверка» соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.



Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу. В состав российской делегации также вошли высокопоставленные переговорщики по газовым вопросам.



Начало встречи в «нормандском формате» запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако перед этим состоятся двусторонние встречи. В немецком правительстве сообщили, что на 16:00 (по Киеву) планируется личная встреча канцлера ФРГ Меркель с Путиным, а в 16:30 она переговорит с Зеленским. На 20:00 запланирована общая пресс-конференция четырех лидеров по итогам переговоров.