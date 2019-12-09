У Зеленского пока не подтверждают личную встречу с Путиным

Представители Офиса президента Украины, которые прелетели в Париж, не подтверждают и не опровергают проведение личной встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают корреспондентки телеканалов «НАШ» и «Прямой» во время включений из Парижа.



В ОП обещают дать информацию о том, состоится ли личная встреча двух дидеров, позже. В целом украинские журналисты говорят, что пока информацию о деталях саммита в «нормандском формате» приходится узнавать из российских СМИ.



Корреспондентка канала «НАШ» отмечает, что в состав украинской делегации вошли помощник президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Вадим Пристайко.



Зеленский прилетел в Париж вчера и переночевал в Парижском отеле. Ожидается, что кортеж украинского лидера покинет гостиницу в 12:00 по киевскому времени.



Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится сегодня вечером уже посде встречи четірех лидеров в «нормандском формате».

9 декабря «нормандская четверка» соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.



Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.



Начало встречи в «нормандском формате» запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако перед этим состоятся двусторонние встречи. В немецком правительстве сообщили, что на 16:00 (по Киеву) планируется личная встреча канцлера ФРГ Меркель с Путиным, а в 16:30 она переговорит с Зеленским. На 20:00 запланирована общая пресс-конференция четырех лидеров по итогам переговоров.