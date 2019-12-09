На мужчину, бросившего яйцо в Порошенко, составили админпротокол

В отношении мужчины, который бросил яйцо в пятого президента Петра Порошенко во время выступления на Майдане Независимости 8 декабря составили протокол о хулиганстве. Об этом сообщает УНН.



Мужчину доставили в отделении полиции в Шевченковском районе. Задержанный 1985 года рождения утверждал, что является журналистом.



В отношении его составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

8 декабря в Киеве на Майдане Независимости прошла акция «Красные линии для Зеленского» накануне саммита в «нормандском формате», который состоится сегодня в Париже.



В Париже вероятно Зеленский проведет личную встречу с Владимиром Путиным.