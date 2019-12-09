Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.



Таким образом, российские спортсмены в ближайшие четыре года не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также РФ лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.



Кроме того, российским госслужащими и руководству Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запретят посещать международные спортивные мероприятия в ближайшие четыре года.



Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течение 10 дней примет решение о том, согласно ли оно с санкциями WADA, передает «Интерфакс». На их обжалование у РФ есть 21 день.