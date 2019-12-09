СМИ: Встреча Зеленского и Путина может состояться до итогового брифинга лидеров «нормандской четверки»

Президент Владимир Зеленский может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до итогового брифинга лидеров «нормандской четверки» по результатам саммита. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к украинской делегации.



«Двусторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться до заявлений четырех лидеров государств Нормандского формата по итогам саммита», — сказал собеседник агентства.



Ранее представители Путина и Зеленского заявили, что личная встреча двух лидеров состоится сегодня вечером уже после переговоров «нормандской четверки».

9 декабря «нормандская четверка» соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Начало встречи в «нормандском формате» запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако перед этим состоятся двусторонние встречи. В немецком правительстве сообщили, что на 16:00 (по Киеву) планируется личная встреча канцлера ФРГ Меркель с Путиным, а в 16:30 она переговорит с Зеленским. На 20:00 запланирована общая пресс-конференция четырех лидеров по итогам переговоров.