Экс-нардеп Рудьковский приговорен к двум годам колонии в России по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве

Московский городской суд приговорил бывшего депутата Верховной Рады и министра транспорта Украины Николая Рудьковского к 2 годам колонии за нападение на посольство России в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала судья Елена Поспеловая, оглашая приговор.



Российское следствие пришло к выводу, что июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Верховной Рады, «вместе активистами националистической организации и футбольных фанатов» участвовал в нападении на посольство России в Киеве, используя палки, ломы, топоры и камни. Рудьковский был задержан в Москве в сентябре 2018 года и с санкции суда заключен под стражу.