Зеленский подписал закон для завершения создания независимого оператора ГТС

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в положения Налогового кодекса в части о создании независимого оператора газотранспортной системы согласно европейским правилам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Соответствующий закон Верховная Рада приняла 3 декабря. Он является последним из тех, которые необходимы для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.



Согласно закону, до 1 января 2022 года определяется по кассовому методу дата возникновения налоговых обязательств/налогового кредита по операциям по поставке юридическому лицу имущества, которое не пребывает в государственной или коммунальной собственности, и которое используется для обеспечения транспортировки природного газа по магистральным газопроводам и деятельности оператора ГТС.



Кроме того, согласно документу, временно, до 1 января 2021 года, не считаются поставкой товаров операции по предоставлению и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа по магистральным газопроводам.