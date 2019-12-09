«Нормандская четверка» сегодня обсудит «формулу Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» будет сегодня обсуждаться на саммите «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, передает «Интерфакс-Украина».



«Это будет частью переговоров в Париже», — сказала она. По словам Адебар, речь пойдет о том, возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера».



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Владимир Зеленский назвал основными целями Украины на предстоящей встрече масштабный обмен пленными и полное прекращение огня на Донбассе. Также он рассчитывает обсудить передачу Россией контроля над донбасским участком границы и проведение местных выборов на Донбассе после их возвращения под контроль Украины.