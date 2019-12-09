ФРГ: Причин для снятия санкций с РФ нет

На сегодня отсутствуют предпосылки для пересмотра санкционной политики в отношении России, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он отметил, что режим санкций зависит от урегулирования конфликта в Украине.



«Вклад России в поиск мира в Украине является ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией. Люди в Восточной Украине слишком должно ждут мира. На данный момент нет причин менять санкции ЕС», — цитирует его слова пресс-служба МИД Германии в Twitter.

Сегодня, 9 декабря, «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Владимир Зеленский назвал основными целями Украины на предстоящей встрече масштабный обмен пленными и полное прекращение огня на Донбассе. Также он рассчитывает обсудить передачу Россией контроля над донбасским участком границы и проведение местных выборов на Донбассе после их возвращения под контроль Украины.