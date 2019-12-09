В Бахмуте «заминировали» здание суда, где рассматривается апелляция в деле об убийстве активиста

В Бахмуте правоохранители получили сообщение о минировании Донецкого апелляционного суда, где рассматривалась апелляция на меру пресечения двум подозреваемым в убийстве местного активиста Артема Мирошниченко.



Об этом сообщили активисты, которые хотели посетить заседание.





Присутствующие в здании суда были эвакуированы, территорию вокруг оцепила полиция.





Артем Мирошниченко был избит 29 ноября вечером в Бахмуте. Активист находился в коме. В пятницу, 6 декабря, стало известно о его смерти.



Подозреваемым в нападении на Мирошниченко оказался 16-летний местный житель. Также была установлена личность его приятеля, который был рядом с ним в момент нападения. Двоим подозреваемым суд первой инстанции избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.