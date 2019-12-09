Глава МВД РФ назвал число жителей Донбасса, которые получили российское гражданство

Российское гражданство в период с апреля 2019 года получили 125 тысяч жителей подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» районов Донбасса. Об этом заявид глава МВД России Владимир Колокольцев, передает ТАСС.



«По 125 тысяч лиц уже приняты решения о приеме в гражданство», — сказал Колокольцев, добавив, что заявления на получение гражданства подали в общей сложности 160 тысяч человек.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.