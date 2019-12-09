Чиновников Луганской ОГА подозревают в хищении 10 млн гривен для детдома

Должностных лиц Луганской областной государственной администрации (ОГА) и руководителей строительной компании подозревают в присвоении 10 млн гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 млн гривен бюджетных средств», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, а незаконно полученные деньги перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове.



Отмывание денег происходило через конвертационный центр, полученные деньги были присвоены.



«Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск. Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" квазиреспублики», - сказано в сообщении.



В рамках уголовного производства по ч.3 ст.110-2 и ст.191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски.



В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъято бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение махинации.



Также правоохранители обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 млн гривен наличными.