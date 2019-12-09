В Минэкономики сообщили суммы потерь из-за военных действий на Донбассе

Министр экономики Тимофей Милованов обнародовал статистику по потерям украинской экономики от агрессии РФ и оценку остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом он написал в Facebook.



«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку около 100 млрд). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет порядка 85 млрд гривен», — подчеркнул министр.



Милованов отметил, что на территории АР Крым и Севастополя зарегистрировано 57 700 объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 46 млрд гривен, на территории Донецкой области — почти 120 тысяч объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд гривен, на территории Луганской области — почти 70 тысяч объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд гривен.



По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.