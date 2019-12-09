Медведчук заявил, что обмен по формуле «всех на всех» может состояться в течение месяца

Обмен пленными по формуле «всех на всех» между группировками «ЛДНР» и украинской стороной может состояться в течение месяца. Об этом заявил в понедельник глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает «112.Украина».



«Есть даже предварительное решение, что такой обмен должен произойти в течение ближайшего месяца, если с этим согласятся представители Донецка и Луганска, которые, как вы знаете, в Париже не участвуют. Однако любое решение "нормандского формата" — оно потом должно быть "переведено" на язык договоренности между Донецком, Луганском и Киевом. И будет ли это сделано, и будет ли это сделано в течение месяца», — сказал Медведчук.