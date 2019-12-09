«ЛНР» лишила свободы двух жителей Луганщины по обвинению в «шпионаже»

Так называемый верховный суд группировки «ЛНР» приговорил двух жителей неподконтрольной части Луганской области к 15 и 12 годам заключения по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины. Об этом сообщает «МГБ ЛНР».



Группировка обвиняет Дмитрия Праваторова в том, что тот, якобы являясь агентом СБУ, подбирал кандидатов на вербовку для сбора и передачи сведений военного характера. Дмитрий приговорен к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.



Жительницу Кадиевки (ранее Стаханова) Екатерину Котенко обвиняют в «пособничестве» Дмитрию Праваторову. Утверждается, что женщина о занималась сбором и передачей сведений, составляющих «государственную тайну». Ее приговорили к 12 годам лишения свободы.



«МГБ ЛНР» показала Екатерину Котенко, однако лицо Праваторова скрыто.