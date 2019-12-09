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«Нормандская четверка» обсуждает совместный документ

09 декабря 2019, 20:12

«Нормандская четверка» обсуждает совместный документ

Лидеры стран «нормандской четверки» продолжают обсуждение подготовленного ранее совместного документа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», — сказал Песков журналистам.

Также агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник в украинской делегации сообщает о том, что на данном этапе переговоров советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.

По словам источника, пока что было пройдено несколько пунктов.

Как сообщалось, ранее началась встреча лидеров «нормандской четверки», посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.

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