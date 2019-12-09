УП: Зеленский и Путин не договорились о границе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в украинской делегации.



«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», - цитирует издание своего собеседника.



По данным источника, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу.



Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.