Интерфакс: После обмена задержанными на Донбассе домой могут вернуться около 300 человек

Стороны конфликта на Донбассе до конца года обменяются порядка 300 удерживаемыми лицами. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.



«Предполагается, что обмен будет проводиться по формуле близкой к "200 на 70″, однако переданные списки содержат не круглые цифры. В общей сложности домой вернуться порядка 300 человек», - сказал источник.



По его словам, обмен между Киевом и отдельными районами Донбасса будет проводиться по формуле «всех установленных на всех установленных».