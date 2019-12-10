На Донбассе погибли трое украинских военных в результате подрыва

За минувшие сутки трое украинских военнослужащих на Донбассе погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. «Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП», — рассказали в штабе.



Уточняется, что обстрелы велись в районе Водяного, Березового, Красногоровки, Луганского, Новолуганского, хутора Вильного.



С начала текущих суток боевики огонь не открывали, потерь с украинской стороны не зафиксировано, подытожили в штабе ООС.