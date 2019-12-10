Зеленский назвал ничьей итоги переговоров в «нормандском формате»

Переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции завершились условной «ничьей», заявил президент Владимир Зеленский.



«Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья"», — сказал он на брифинге после саммита в Париже.



Зеленский подчеркнул, что с президентом России Владимиром Путиным тяжело договариваться, так как российский лидер скрупулезно разбирает каждый вопрос.



«Встреча тет-а-тет [с Путиным] должна была длиться 20 минут, а длилась где-то час... Можно ли с ним договариваться? Сложно договариваться. Очень. Но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вопросах», — отметил украинский лидер.



Зеленский назвал себя «быстрым человеком. «Я думаю: раз-раз — договорились, давайте дальше», — пояснил он. По его словам, у Путина же иная «естественная биомеханика». «Сегодня были какие-то такие уступки — я это почувствовал», — добавил президент Украины.



Относительно личных впечатлений о Путине, Зеленский заметил, что об этом еще «очень рано говорить — мало времени».