ОБСЕ видела новые мины у села Пикузы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые мины у подконтрольного группировке «ДНР» села Пикузы (ранее Коминтерново) Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«БПЛА также впервые обнаружил около 60 противотанковых мин (TM-62) приблизительно в 3 км к югу от н. п. Пикузы», - говорится в отчете.



Также сообщается, что 8 декабря боевики снова отказали патрулю миссии в проезде в направлении сел Саханка и Пикузы сославшись на «работы по разминированию в этом районе».