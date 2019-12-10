Россияне задержали украинца, который направлялся в Крым

Российские пограничники в аннексированном Крыму задержали гражданина Украины, который пытался попасть на полуостров в обход пункта пропуска «Перекоп». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.



Задержанный — мужчина 1980 года рождения. При себе он имел рюкзак с вещами первой необходимости, а также копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины.



Отмечается, что в ходе опроса задержанный сообщил, что до недавнего времени отбывал срок в исправительной колонии в Винницкой области. На территорию России следовал «в поисках лучшей жизни», однако, не имея на руках действительных документов, осознанно решил нарушить порядок перехода, рассказали в погрануправлении ФСБ.



Также отмечается, что мужчину уже привлекли к ответственности.