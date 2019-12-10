Аваков: Украинская полиция будет патрулировать Донбасс вместе с местными представителями

Украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, когда их покинут незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с «представителями территориальных громад». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии «Громадському» на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.



На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой «народной милицией», которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков просто повторил: «Я же вам сказал - территориальных громад».



«Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу», - добавил Аваков.



Он также допустил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его «не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня».

9 декабря в Париже президент Владимир Зеленский на саммите в «нормандском формате» договорился об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.